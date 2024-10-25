Сотрудники ГАИ напомнили водителям о необходимости передвигаться на зимних шинах с декабря по февраль

В рамках действующего законодательства российским автомобилистам необходимо ездить на зимней резине в период с декабря по февраль. Нормы закона напомнил заместитель начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан в разговоре с RT .

При этом водители вправе выбрать как шипованную резину, так и липучки.

За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Однако лучше позаботиться о смене резины до наступления холодов. Это следует сделать, если температура воздуха в течение нескольких дней опускается ниже +5 градусов, отметил Белан.