Сотрудники АСО спасли двух питомцев Нижнем Новгороде за выходные

В минувшие выходные сотрудники аварийно-спасательного отряда (АСО) помогли двум домашним животным в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на публикацию мэра Юрия Шалабаева.

В Сормовском районе прохожие обнаружили черную собаку, которая угодила в яму на частной территории. Животное не сопротивлялось спасению, и после осмотра выяснилось, что травм у него нет.

Еще одна спасательная операция прошла в Приокском районе. Хозяева белого кота сообщили, что их питомец упал на забор с железными прутьями. Питомца сняли с ограждения и передали ветеринарам.