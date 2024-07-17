Сотрудникам Центробанка предложили выдавать автоматы и пулеметы

Росгвардия выступила с предложением дать право носить оружие руководству Центробанка. Об этом со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный ведомством, сообщил РБК .

Право на ношение оружия предлагают дать заместителям председателя регулятора и их советникам, а также директорам департаментов и их замам.

При этом главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной в списке тех, кому предлагают выдавать оружие, нет, отметило издание.

Среди оружия, которое можно будет использовать, есть пистолет Макарова, пистолет Ярыгина, автоматы Калашникова различных серий, пулемет Калашникова пехотный, пулемет ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный), ПКМС.

При этом пистолеты и пистолеты-пулеметы предназначены для руководства Банка России, автоматы и пулеметы будут переданы сотрудникам подразделений, занимающихся инкассацией, оборотом оружия, охранникам объектов регулятора, уточнил РБК.