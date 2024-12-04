Сотрудник семейного центра «Ориентир» Глумова: частые объятия повышают иммунитет

Специалист семейного центра «Ориентир» департамента труда и соцзащиты населения столицы Маргарита Глумова в беседе с «Москвой 24» рассказала, почему объятия так полезны для здоровья.

По словам эксперта, частые объятия между людьми, которые приятны друг другу, повышают иммунитет и провоцируют выработку «гормона любви».

«Объятия, напротив, запускают выработку „гормона любви“ — окситоцина. Он создает ощущение тепла, защищенности и близости», — пояснила Глумова.

Собеседница добавила, что особенно в объятиях взрослых нуждаются дети. Они служат для них источником чувства защищенности и любви.

В среду, 4 декабря, во всем мире отмечают День объятий.