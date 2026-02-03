Сотрудник Роскачества Ганькина отметила, что выход на досрочную пенсию после сокращения не гарантирован, но есть нюанс

Выход на досрочную пенсию после сокращения не гарантирован, однако российское законодательство предусматривает такую возможность для некоторых категорий граждан. Об этом рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина в интервью RT .

Эксперт объяснила, что речь идет о предпенсионерах — тех, кому до пенсионного возраста осталось не более двух лет. Согласно статье 51 Федерального закона от 12.12.2023 №565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», граждане, уволенные из-за ликвидации организации или сокращения численности либо штата, могут выйти на страховую пенсию по старости досрочно, но только при соблюдении ряда условий.

Ключевая роль принадлежит службе занятости. После увольнения человек должен встать на учет как безработный. Если центр занятости подтвердит невозможность его трудоустройства, то гражданина могут направить на досрочное назначение пенсии. При этом сохраняются общие требования к страховому стажу и индивидуальным пенсионным коэффициентам.

Ганькина подчеркнула, что если служба занятости несколько раз предлагает подходящую работу, а человек отказывается, то право на досрочную пенсию не возникает. «Решение всегда принимается индивидуально и только при официальном подтверждении отсутствия возможности трудоустройства», — заключила она.