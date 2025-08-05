Сотрудник РАН Шебалин назвал естественным явлением смещение Камчатки после землетрясения

Смещение южной части Камчатки на два метра после недавнего землетрясения — это естественное явление. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

«По расчетам, сдвиг в самом очаге составлял до десяти метров. На поверхности это, конечно, меньше, но два метра — вполне возможная величина. Это естественное явление, которое всегда происходит во время таких мега-землетрясений, потому что само землетрясение — это и есть сдвиг горных пород», — пояснил эксперт.

Шебалин также отметил, что после мощного сейсмособытия в районе очага землетрясения происходят так называемые постсейсмические смещения. Поэтому возможно, что полуостров все еще находится в движении.