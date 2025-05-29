Сотрудник РАН Русанова указала на изменение отношения к детям в современном обществе

Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения РАН имени Н. М. Римашевской Нина Русанова рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что сегодня отношение к детям изменилось.

По ее словам, в прошлом дети рассматривались как дополнительные рабочие руки в семье. Но сейчас это в прошлом.

«Теперь ребенок — элемент твоей комфортной взрослой жизни», — отметила эксперт. Родители хотят, чтобы у их детей было все необходимое для комфортной жизни.

Исследование «СберСтрахования жизни» и «СберНПФ», на которое ссылается РБК, показало, что 25,1% россиян откладывают деньги на будущее своих детей. Это может быть образование, покупка жилья или другие цели. Годом ранее доля таких семей составляла 23,2%.

Чаще всего откладывать деньги на будущее детей считают необходимым люди в возрасте от 41 до 50 лет. На втором месте — родители от 31 до 40 лет. Те, кто копит деньги, в среднем направляют на эти цели 10 600 рублей в месяц. В прошлом году эта сумма составляла 6 300 рублей.