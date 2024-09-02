Сотрудник онлайн-школы Synergy Kids Корытцина: будущий ученик должен уметь считать до 10 и обратно и называть фигуры

Не существует каких-то определенных тем для проверки готовности дошкольников к учебе, однако каждый ребенок, который собирается в первый класс, должен уметь считать до 10 и обратно и называть фигуры. Об этом RuNews24.ru рассказала руководитель академического отдела онлайн-школы Synergy Kids Анастасия Корытцина.