Сотрудник онлайн-школы Synergy Kids Корытцина: будущий ученик должен уметь считать до 10 и обратно и называть фигуры

Не существует каких-то определенных тем для проверки готовности дошкольников к учебе, однако каждый ребенок, который собирается в первый класс, должен уметь считать до 10 и обратно и называть фигуры. Об этом RuNews24.ru рассказала руководитель академического отдела онлайн-школы Synergy Kids Анастасия Корытцина.
Также ребенка важно научить решать простые задачи и примеры, строить логические цепочки и рассказывать о себе в нескольких предложениях. Важно, чтобы подготовка была постепенной, без резких и стрессовых ситуаций.
Для детей, которым нравятся какие-то определенные направления, можно рассмотреть профильные школы, добавила эксперт.