Сотрудник НИУ ВШЭ Саськов назвал АУСН альтернативой упрощенной системы налогообложения

Эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов в разговоре с телеканалом «Звезда» назвал автоматизированную упрощенную систему налогообложения альтернативой упрощенной системы.

Особенностью АУСН является то, что налогоплательщику не нужно подавать налоговых деклараций, поскольку выплату начисляют сами налоговые органы.

Саськов уточнил, что налоги по АУСН будут выше, чем при упрощенной системе налогообложения. Человек может выбрать тот режим, который ему больше подходит, тем более, что «автоупрощенку» смогут ввести все регионы России с 2025 года, добавил он.

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