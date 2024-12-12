Сотрудник МосГИК Павлова посоветовала покупать красную икру в специализированных или сетевых магазинах

Заместитель начальника управления МосГИК Елена Павлова в разговоре с телеканалом «Звезда» посоветовала россиянам приобретать красную икру в специализированных или сетевых магазинах. По словам эксперта, там строго соблюдаются все условия хранения.

Если икра продается в стеклянной банке, емкость тары должна была герметично закупорена металлической крышкой, сообщила собеседница.

«Выбирайте икру, выработанную по ГОСТ 18173-2004, согласно которому зернистую икру фасуют в металлические или стеклянные банки», — сказала она.

Эксперт отметила, что важно обращать внимание на внешний вид икры. В одной упаковке должна находиться икра одного вида рыбы, однородная по цвету, без пленки и сгустков крови. Она порекомендовала отдавать предпочтение тому продукту, который был изготовлен на Сахалине или Камчатке.