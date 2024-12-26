Сотрудник МЧС Красниченко: искусственные елки при горении выделяют токсичный дым

С сотрудниками МЧС они оценили пожароопасность елок, а в студии попробовали и оценили на вкус и безопасность новогодние блюда из магазинов. Ведущие также подвели итоги 2024 года, составив рейтинг самых серьезных нарушений, с которыми «SHOT проверка» столкнулась в своей работе.

По словам старшего инспектора отдела УНПР ГУ МЧС России по Москве Александра Красниченко, безопасность елок зависит от материалов и условий использования. Искусственные елки из дешевых материалов горят быстро и выделяют токсичный дым, а качественные огнеупорные модели позволяют безопасно эвакуироваться. Сотрудник МЧС напомнил, что при установке елок дома необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять без присмотра гирлянды и свечи.

Ведущие «SHOT Проверки» также продегустировали пять видов салата оливье из сетевых магазинов и отправили образцы на лабораторный анализ. Во всех образцах была обнаружена кишечная палочка. Кандидат наук, доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Мясникова объяснила, что это произошло из-за нарушения технологии приготовления и хранения продуктов, добавил «ФедералПресс».