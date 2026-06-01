Сотрудник МЧС Боярова поделилась рекомендациями по безопасному поведению на воде

В связи с ожидаемой жарой Москва и Московская область готовятся к началу купального сезона. Заместитель начальника отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по г. Москве Людмила Боярова поделилась с радио Sputnik рекомендациями по безопасному поведению на воде.

Спасатель подчеркнула, что важно купаться в специально предназначенных для этого местах и всегда быть в сопровождении взрослых, если речь идет о детях.

«Главное правило — это купаться в организованных для этих целей местах, а детям, конечно же, в присутствии взрослых», — отметила Людмила Боярова.

Она также напомнила, что не следует отплывать далеко от берега, заплывать за предупредительные знаки и буйки, а также играть в воде в игры, связанные с хватанием друг друга за конечности. Кроме того, людям, которые не умеют плавать или плавают недостаточно хорошо, не рекомендуется заходить в воду выше пояса.