Сотрудник Mail.ru Кокорева призвала проверять детали адреса отправителя писем в Сети, чтобы не нарваться на мошенников

Руководитель информационной безопасности почты Mail.ru Ксения Кокорева в разговоре с РИАМО рассказала, что фишинг является одним из наиболее распространенных методов киберпреступности в Сети.

Как пояснила эксперт, мошенники используют поддельные электронные письма, которые выглядят так, будто отправлены из легитимных источников. Чтобы избежать контакта с аферистами, Кокорева призывает россиян проверять детали адреса отправителя и искать подозрительные элементы.

Обычно письма с признаками фишинга содержат грамматические ошибки, нехарактерные по стилю, и чрезмерно экспрессивные выражения. Письма с подозрительными ссылками лучше сразу отправлять в корзину, добавила эксперт.