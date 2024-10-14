Сотрудник Mail.ru Кокорева призвала проверять детали адреса отправителя писем в Сети, чтобы не нарваться на мошенников

Руководитель информационной безопасности почты Mail.ru Ксения Кокорева в разговоре с РИАМО рассказала, что фишинг является одним из наиболее распространенных методов киберпреступности в Сети.
Как пояснила эксперт, мошенники используют поддельные электронные письма, которые выглядят так, будто отправлены из легитимных источников. Чтобы избежать контакта с аферистами, Кокорева призывает россиян проверять детали адреса отправителя и искать подозрительные элементы.
Обычно письма с признаками фишинга содержат грамматические ошибки, нехарактерные по стилю, и чрезмерно экспрессивные выражения. Письма с подозрительными ссылками лучше сразу отправлять в корзину, добавила эксперт.
Москвичка нашла гранату в вещах покойного мужа
Сервисом «Библиотеки Подмосковья» воспользовались 2,7 миллиона раз с начала года
Акция по раздельному сбору отходов пройдет в Истре 18 октября
Шаман показал поклонникам свидетельство о разводе со второй женой
Дзюдоист из Лобни занял 2-е место на межрегиональном турнире в Климовске
Юная певица из Лобни заняла 2-е место на фестивале «Факел» в Самаре
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте