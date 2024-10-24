Сотрудник ИЗМИРАН Обунина: ожидать серьезных магнитных возмущений от выброса, связанного со вспышкой на Солнце, не стоит

Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина в разговоре с RT заверила россиян, что им не стоит ждать каких-либо магнитных бурь после выброса, связанного со вспышкой на Солнце.

Эксперт уточнила, что очередная вспышка произошла на восточном лимбе, то есть с левого края видимого солнечного диска. Это выброс, полетевший в межпланетное пространство, направлен не на Землю.

«На Землю этот выброс всей своей красивой мощью точно не попадет», — сказала специалист.

Она назвала опасными выбросы, которые происходят из центральной зоны видимого солнечного диска. Ударная волна от них вполне может дойти до орбиты Земли и до околоземного космического пространства.