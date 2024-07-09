Сотрудник Банка России Овчинникова назвала варианты погашения долгов в случае получения премии

Эксперт ГУ Банка России по Центральному Федеральному округу Алевтина Овчинникова в беседе с «Газетой.Ru» назвала три варианта погашения ипотеки, потребзайма и автокредита в случае получения премии.

По предложенному экспертом первому сценарию всю премию необходимо направить на погашение ипотеки.

«За счет досрочного погашения экономия на процентах составит 1,1 миллиона рублей, а срок кредита сократится на 4,5 года. Остаток кредита надо будет выплачивать еще около 12,5 года», — сообщила сотрудник организации.

По второму сценарию всей суммой можно погасить потребкредит. В этом случае человек полностью избавляется от одного из кредитов и экономит на процентах около 200 тысяч рублей. По третьему сценарию можно всей суммой погасить автокредит. Таким образом, экономия на процентах составит около 700 тысяч рублей.