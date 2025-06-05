Сотню молодых монгольских дубов высадили на склоне набережной в Хабаровске

На набережной имени Г. И. Невельского в Хабаровске состоялось важное природоохранное мероприятие: были высажены 100 саженцев монгольского дуба и установлен памятный камень, посвященный вековой истории Всероссийского общества охраны природы. Об этом сообщил TranssibInfo .

Событие символизировало не только вклад в озеленение города, но и проявление глубокой заботы о сохранении экологической среды, а также уважение традиций природозащитного движения в России.

По словам депутата Владимира Сидорова, участниками акции стали более сотни активных хабаровчан, которые трудились с большим энтузиазмом и взаимопомощью.

Монгольский дуб относится к числу наиболее холодостойких разновидностей дуба, произрастающих на территории Дальнего Востока. Несмотря на название вида, в самой Монголии данный сорт не встречается.