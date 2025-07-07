Сотни километров долго восстановили в Ставропольском крае с помощью вторсырья

Российский экологический оператор предоставил статистику, согласно которой в 2024 году в дорожных работах по всей стране было применено порядка 5,5 миллиона тонн переработанного материала. Благодаря этому было построено около девяти тысяч километров нового дорожного полотна, включая дороги в Ставропольском крае, написал сайт newstracker.ru .

Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона сообщило, что за прошедшие пять лет было восстановлено свыше 93 километров трасс с применением технологии повторного использования отходов. Среди инновационных методов выделяется холодный ресайклинг, подразумевающий переработку старых покрытий с последующим добавлением цементного раствора.

Министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа подробно разъяснил суть технологии: старая асфальтовая поверхность удаляется специальными машинами-фрезами, измельчается и смешивается с цементом. Затем полученный состав укладывается обратно на дорогу, образуя новый верхний слой покрытия. Такая методика существенно сокращает затраты, улучшает качество полотна и продлевает срок его эксплуатации.