«Состоят в добрых отношениях». Песков рассказал о поздравлении Путина доктору Рошалю | 360°

27 апреля 2024, 12:54
«Состоят в добрых отношениях». Песков рассказал о поздравлении Путина доктору Рошалю
Песков: Путин ценит вклад доктора Рошаля в медицину и поздравит его по телефону
Доктор Леонид Рошаль встретил 91-летие. Президент России Владимир Путин направил ему телеграмму, а вскоре позвонит поздравить по телефону, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что президент очень по-доброму относится к Рошалю и очень высоко ценит его и гражданскую позицию, и профессиональную. Они давно состоят в добрых отношениях», — сказал он.
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Песков подтвердил, что президент направил Леониду Рошалю поздравительную телеграмму. Он заявил, что этим поздравление не ограничится — Путин позвонит знаменитому доктору.
Леониду Рошалю 27 апреля исполнился 91 год. Его прозвали «детским доктором мира» за помощь людям в разных уголках планеты, в том числе пострадавшим при землетрясении в Японии и конфликте в Нагорном Карабахе. В 2015 году врачу присвоили звание почетного гражданина Московской области.
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