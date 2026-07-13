Состоялось заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России
Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Коробейкина Романа Сергеевича.
На заседании был рассмотрен вопрос о наборах открытых данных Управления, подлежащих публикации в 2026 году. Данный вопрос на регулярной основе включается в повестку заседаний Общественного совета при Московском областном УФАС России.
Также в ходе заседания состоялся обмен мнениями по вопросам применения медиативных процедур в сфере антимонопольного регулирования и введения интерактивных схем размещения рекламных конструкций.
Позицию Управления по вопросам повестки заседания представили заместитель руководителя Московского областного УФАС России Милонаец Ольга Викторовна, а также начальник отдела контроля за рекламной деятельностью и недобросовестной конкуренцией Московского областного УФАС России Бахвалов Сергей Ильич. С докладами, посвященными возможностям применения медиации, выступили помощник руководителя ФАС России Тимошенко Алефтина Сергеевна и заместитель председателя Общественного совета Хрулев Дмитрий Анатольевич.