Сосновый бор посадили в Солнечногорске

Более шести тысяч сосен высадили в городском округе Солнечногорск вместо деревьев, пострадавших от жуков-короедов. В акции «Помним вместе» приняли участие более 200 волонтеров — сотрудников МТС и компаний-партнеров.

Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому, помимо самой высадки, в его рамках прошел конкурс чтецов. Были и другие действа: экологическая викторина, мастер-классы и игровые активности.

«Помимо того, что мы организовываем подобные мероприятия по высадке саженцев деревьев, по восстановлению, по компенсации углеродного следа, есть еще цифровые продукты», — рассказала координатор проектов функциональной группы «Экология» МТС Диана Ошкина.

Компания обеспечила «Центрлесхоз» каналами связи и установила камеры наблюдения, чтобы специалисты могли в реальном времени следить за обстановкой и тушить лесные пожары, как только они вспыхивают.