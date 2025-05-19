Сосновый бор посадили в Солнечногорске
Более шести тысяч сосен высадили в городском округе Солнечногорск вместо деревьев, пострадавших от жуков-короедов. В акции «Помним вместе» приняли участие более 200 волонтеров — сотрудников МТС и компаний-партнеров.
Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, поэтому, помимо самой высадки, в его рамках прошел конкурс чтецов. Были и другие действа: экологическая викторина, мастер-классы и игровые активности.
«Помимо того, что мы организовываем подобные мероприятия по высадке саженцев деревьев, по восстановлению, по компенсации углеродного следа, есть еще цифровые продукты», — рассказала координатор проектов функциональной группы «Экология» МТС Диана Ошкина.
Компания обеспечила «Центрлесхоз» каналами связи и установила камеры наблюдения, чтобы специалисты могли в реальном времени следить за обстановкой и тушить лесные пожары, как только они вспыхивают.
Директор департамента по развитию бренда и корпоративных коммуникаций косметической компании Марина Пудовкина отметила, что забота об экологии всегда лежала в основе их философии.
«Как ответственный производитель мы считаем своим долгом возвращать природе богатства, которыми она так щедро делится с нами», — подчеркнула она.
Когда саженцы вырастут, они начнут действовать как фильтры, поглощая вредные вещества. За год одна сосна очищает воздух от 27 килограммов загрязнений.