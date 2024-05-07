Соседи написали заявление на продюсера фильма «Вий» Руслана Устинова | 360°

Общество 07 мая 2024, 17:05 Соседи написали заявление на продюсера фильма «Вий» Руслана Устинова Shot: соседи продюсера Устинова написали на него заявление из-за громкой музыки РИА «Новости»

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Соседи кинопродюсера Руслана Устинова в элитном поселке Милорадово в Подмосковье написали на него заявление в полицию. Причиной стало то, что мужчина ежедневно включал композиции с нецензурной лексикой в период тишины с 13:00 до 15:00, сообщил Telegram-канал Shot.

Одно из столкновений с соседями, случившееся в апреле, сняли на видео. На нем продюсер оскорбляет жителя прилегающего участка. На опубликованных изданием кадрах Устинов говорит, что не будет обсуждать свои музыкальные предпочтения. При этом он не стесняется в выражениях, когда его просят выключить песни.

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По информации Shot, два года назад Устинов выстрелил в ногу одному из соседей, за что получил два года исправительных работ.

Публицист Анастасия Миронова заявила, что России срочно нужен внятный закон о запрете дневного шума. По ее словам, из-за его отсутствия соседи часто прибегают к самосуду.