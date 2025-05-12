«Сорок сороков» призвали запретить в России альбом Канье Уэста

Правозащитный центр «Сорок сороков» подал обращение в Роскомнадзор с просьбой признать альбом Канье Уэста Cuck материалом, распространение которого ограничено в России. Об этом сообщил « Постньюс ».

В документе правозащитники указали, что тексты песен сборника содержат признаки реабилитации и пропаганды нацизма, позитивные упоминания осужденных военных преступников времен Второй мировой войны, оправдание насильственных действий, популяризацию наркотиков и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Заявители обосновали свою позицию нормами Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» и закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также действующими правовыми актами, запрещающими пропаганду насилия, фашистских идей и прочих видов экстремизма.