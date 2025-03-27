СORE.XP: объем инвестиций в российскую недвижимость сократился на 23%

В первом квартале 2025 года общие инвестиции в российскую недвижимость упали на 23%, составив 142 миллиарда рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные аналитиков консалтинговой компании CORE.XP.
В жилом секторе сокращение составило 65% по сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув отметки в 26 миллиардов рублей. А вот сегмент коммерческой недвижимости показал прирост на 5%, увеличившись до 117 миллиардов рублей.
Соответствующие секторы проявляли различные тенденции. Наиболее заметные изменения наблюдались в офисном сегменте, где инвестиции удвоились по сравнению с предыдущим годом. В то же время производственно-складской сектор столкнулся с сокращением инвестиций на 75%.
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