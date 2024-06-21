Сопредседатель Союза потребителей Янков назвал незаконным аннулирование дешевых авиабилетов
Если авиакомпания аннулирует уже купленные дешевые авиабилеты, то это незаконно. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал сопредседатель Союза потребителей России Кирилл Янков.
По его словам, такая ситуация возникает уже не впервые. Однако у авиакомпании нет прав просто заявить об ошибке и признать билеты недействительными.
«Компания не может аннулировать билет, потому что это незаконно. Есть случаи, но это независящие обстоятельства». — отметил эксперт.
Он добавил, что авиакомпании все равно придется выплатить компенсацию. Однако это зависит от того, насколько потребитель готов идти до конца и отстаивать свои интересы в суде.
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