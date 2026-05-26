Сооснователь сквош-клуба City Squash Меркулов отметил, что спорт помогает справиться со стрессом

В условиях возрастающей усталости и тревожности россияне все чаще обращаются к спорту как средству для эмоционального восстановления. Сооснователь сквош-клуба City Squash Александр Меркулов в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул значимость физической активности в снижении напряжения благодаря выработке эндорфинов.

Он отметил, что универсального вида спорта, подходящего всем без исключения, не существует. Выбор зависит от индивидуальных особенностей переживания стресса и предпочтений в формате восстановления. Для избавления от раздражения рекомендованы интенсивные тренировки, такие как бокс, единоборства, силовые упражнения и функциональный тренинг. В случае переутомления и снижения концентрации более предпочтительны спокойные практики: плавание, йога, пилатес, растяжка или длительные прогулки.

Игровые виды спорта, включая футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, теннис и сквош, особенно полезны для быстрого переключения внимания с рабочих задач. По словам эксперта, вовлечение в игровой процесс способствует эмоциональной разгрузке, так как человек меньше фокусируется на рабочих мыслях, написали «Известия».

Командные виды спорта способствуют развитию дисциплины, ответственности и коммуникативных навыков, что делает их идеальными для людей, стремящихся к общению и чувству принадлежности к группе.