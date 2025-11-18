Сооснователь Sidorin lab Прохоров подчеркнул важность превентивного подхода к управлению репутацией в бизнесе

В цифровую эпоху, когда информация распространяется мгновенно, управление репутацией бренда требует новых подходов. Эксперт по антикризисным коммуникациям предупреждает: попытки скрыть или удалить негативные отзывы могут быть не только бесполезными, но и опасными. Об этом сообщил Daily Moscow .

Потребители ожидают от компаний максимальной прозрачности, и наличие исключительно положительных комментариев может вызвать подозрение. Способность бренда быстро и конструктивно реагировать на критику становится настоящим испытанием на прочность.

Независимый директор и сооснователь Sidorin lab (SL) Никита Прохоров подчеркивает важность превентивного подхода к управлению репутацией. Компаниям необходимо внедрять системы мониторинга для отслеживания упоминаний в реальном времени, что позволяет оперативно реагировать на всплеск критики.

«Важно контролировать поисковую выдачу, регулярно публикуя позитивный и экспертный контент, чтобы вытеснять негативные материалы с верхних позиций», — отмечает Прохоров.

Однако даже тщательная подготовка может быть сведена на нет тремя распространенными ошибками: — Публичные споры с недовольными клиентами. — Массовое удаление негативных комментариев. — Игнорирование волны критики.

Открытость к обсуждению даже острых тем укрепляет позиции бренда. Российский бизнес все чаще отказывается от формальных релизов в пользу живого общения и конструктивных ответов на негатив. Признание факта недовольства и предложение индивидуального решения проблемы демонстрируют заботу о клиенте и способность компании справляться с критикой.