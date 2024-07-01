Сооснователь ChallengeGo Южный: спорт приносит видимые результаты, если заниматься им в удовольствие

Сооснователь приложения ChallengeGo Константин Южный рассказал, как грамотно ввести в жизнь привычку регулярно заниматься спортом. В данном вопросе очень важна личная мотивация, отметил эксперт в беседе с Life.

По его словам, тренировки приносят видимые результаты, если человек получает от них удовольствие. Правильный настрой имеет большое значение, ведь спорт — еще и про психоэмоциональное состояние, напомнил специалист.

Он также посоветовал не ставить перед собой недостижимые цели. Не стоит гнаться за определенным весом или параметрами.

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