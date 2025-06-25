Сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Николаев поддержал повышение в 9 раз платы за воду для компаний

Сооснователь Ассоциации виноградарей и виноделов Олег Николаев полагает, что увеличение в девять раз коэффициента для компаний, не установивших водоизмерительные приборы, станет ударом для малого бизнеса в России. Об этом он сообщил в беседе с телеканалом «Звезда» .

Ранее с такой инициативой выступила Счетная палата в адрес российского правительства.

«Ущерб, разумеется, будет. Не разорительный, но ощутимый — больше в моральном плане. Настолько, что поставить счетчик быстренько придется. Повышение коэффициента до 10 с 1,1 — это, конечно, круто. Без церемоний. А это оплата по нормативу, напоминаю, то есть цифра в платежке фиксированная, и она сразу увеличится в девять раз», — заявил Николаев.

По мнению Счетной палаты, внедрение этой меры поможет уменьшить объем незаконно забранной воды и пополнить бюджет. Однако предприниматель усомнился в эффективности такого подхода для увеличения доходов, указав на то, что компании не смогут долго платить по новым тарифам.

Напомним, Счетная палата предложила правительству РФ увеличить плату за использование водных ресурсов для предприятий, которые осуществляют забор воды без приборов учета, а также ввести плату за использование акваторий водных объектов.