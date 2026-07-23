Сообщения о случаях заражения вирусом Коксаки в Турции назвали «сезонным ритуалом»

Аналитик Абасов: вирус Коксаки в Турции не окажет влияния на турпоток из России

Сообщения о заражении туристов вирусом Коксаки в Турции публикуются каждый год. Они уже стали «сезонным ритуалом», который не оказывает серьезного влияния на туриндустрию, заявил 360.ru эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов.

По его словам, некоторые семьи с детьми могут отложить бронирование на несколько недель, но взрослые пары, корпоративные группы и опытные туристы не станут отменять свои планы.

Аналитик уточнил, что в предыдущие сезоны из-за сообщений о вирусе Коксаки глубина продаж проседала на 5-12% в течение 10-14 дней, после чего рынок приходил в норму.

«Даже при негативной картине в новостях направление сохранит свою долю, а альтернативные курорты получат лишь незначительный прирост», — объяснил он.

Абасов добавил, что для массового российского туриста на данный момент просто не существует полноценной замены Турции по соотношению «цена — качество — транспортная доступность». Подробнее об этом читайте в материале 360.ru.