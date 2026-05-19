Сомнолог Романчук предупредила, что высокая температура в помещении может сделать сон более поверхностным

Врач-сомнолог и невролог Наталья Романчук из Клиники Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России поделилась с RT важными наблюдениями о том, как жара влияет на качество сна. Она отметила, что сон в жарком помещении может привести к нарушению процессов терморегуляции, что затрудняет естественное охлаждение тела и мешает нормальному засыпанию.

Романчук подчеркнула, что высокая температура в помещении может сделать сон более поверхностным и увеличить количество ночных пробуждений. Особенно сильно негативное влияние жары на сон ощущается в самые жаркие месяцы года и в регионах с жарким климатом.

«Сон может становиться более поверхностным, увеличивается число ночных пробуждений, может усиливаться потливость», — рассказала сомнолог.

Врач рекомендовала несколько способов улучшить качество сна в жаркую погоду. В частности, она посоветовала приглушить освещение и уменьшить яркость экранов гаджетов вечером, а также использовать плотные шторы или маску для сна для максимального затемнения спальни ночью.

«По возможности поддерживайте в спальне комфортную прохладную температуру: ориентировочно +16...+20 градусов проветривайте комнату перед сном, используйте легкое постельное белье и одежду для сна из дышащих тканей», — порекомендовала врач.