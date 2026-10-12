Сомнолог Хэйр посоветовала постепенно приучать организм ко сну на час позже
Приучать организм ко сну на час позже следует постепенно, сдвигая время засыпания на 15 минут. Об этом со ссылкой на сомнолога Элли Хэйр и издание Mirror сообщил сайт aif.ru.
Врач отметила, что плавная адаптация в течение нескольких недель позволяет нормализовать циркадные ритмы без ущерба для отдыха.
Хэйр также порекомендовала перенести вечерний прием пищи из-за влияния кишечника на сон. Кроме того, специалист посоветовала проводить больше времени на улице в дневные часы, особенно утром, так как солнечный свет помогает настроить внутренние биологические часы.