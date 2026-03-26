Сомнолог Фролова рассказала, что гаджеты для улучшения сна не оказывают влияния на мозг

Гаджеты для улучшения сна не оказывают влияния на мозг и структуру сна, но могут способствовать засыпанию благодаря эффекту плацебо, считает врач-сомнолог из сетей клиник «Персона» и «Прозрение» Ирина Фролова. В комментарии РИАМО она отметила, что такие приборы могут быть полезны для тревожных людей, склонных к напряжению.

Фролова подчеркнула, что как медицинское устройство, решающее реальные проблемы со сном, эти гаджеты неэффективны. Вместо них она рекомендует использовать проверенные методы улучшения сна: удобный матрас и подушку, соблюдение режима, отсутствие раздражителей в спальне, физическую активность в течение дня и полный покой за несколько часов до сна, включая отказ от еды, алкоголя, кофеина и просмотра социальных сетей, написало радио Sputnik.

По словам специалиста, микротоки и импульсы, которые генерируют гаджеты для сна, не активируют в теле «волшебные» зоны, но помогают успокоить нервную систему, что способствует спокойному засыпанию.