Сомнолог Бузунов рассказал, что для адаптации детей к режиму школы нужно плавно сдвигать время подъема

В преддверии нового учебного года врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, как подготовить детей к переходу на школьный график сна.

Специалист предложил два способа адаптации: мягкий и жесткий. Мягкий предполагает постепенный сдвиг времени подъема на полчаса каждый день до начала учебы. Жесткий — резкий переход на раннее пробуждение с первого дня учебы.

«Первый — мягкий, когда ребенок перед 1 сентября каждый день встает на полчаса раньше», — объяснил сомнолог.

При жестком варианте важно не дать ребенку отоспаться в первые выходные после начала школы, чтобы избежать социального джетлага.

Кроме того, Бузунов рекомендовал исключить кофеиносодержащие продукты и гаджеты за час до сна, а также не переедать перед сном.