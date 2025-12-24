Сомнолог Блохин рассказал, что кубик сна DEEP помогает улучшить качество ночного отдыха

Ученые из Центра нейротехнологий сна и бодрствования (ЦНСиБ) разработали новое устройство — кубик сна DEEP, которое помогает улучшить качество ночного отдыха. Об этом рассказал ученый-физик, сомнолог Илья Блохин в эфире Общественной Службы Новостей .

По словам специалиста, научить людей спать с помощью базовых рекомендаций невозможно, так как часто выбор делается в пользу работы или развлечений, а не сна. Однако современное устройство может помочь в этом вопросе.

Блохин пояснил, что для засыпания необходимо, чтобы нервная система успокоилась и перешла в режим монотонного действия. Кубик сна создает дополнительное успокаивающее воздействие на тело человека, подобное укачиванию, что помогает быстрее и глубже провалиться в сон.

Исследования показали, что организм человека может воспринимать магнитные поля, которые влияют на сон. На основе этого открытия и была разработана технология кубика сна. Устройство не издает звуков и формирует очень слабые магнитные импульсы, которые не вызывают привыкания и не вмешиваются в работу организма.

«Мы испытывали кубик с 2016 по 2019 год на мышах на протяжении всего их жизненного цикла — суммарно мышей подвергали экспериментальным низкочастотным магнитным импульсам 36 тысяч часов. Лабораторные исследования показали, что с ними все было нормально. Потом уже начали проверять на людях», — рассказывает физик.