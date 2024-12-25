Сомелье Зотов: в последние годы виноделие в России достигло значительных успехов

Известный сомелье Андрей Зотов в беседе с Ura.ru поделился своими наблюдениями относительно развития виноделия в России. Он отметил, что отрасль начала активно развиваться только начиная с 2003 года, и в последние годы достигла значительных успехов.

На его взгляд, это связано с появлением профессионалов в данной области, а также с внедрением новой техники, которая существенно отличается от зарубежных аналогов и помогает находить эффективные решения.

Зотов подчеркнул, что российские виноделы смогли решить сложную задачу по созданию качественных вин, обладающих правильной кислотностью. Он похвалил ряд вин, представленных в рейтинге «Роскачества», подчеркнув, что они демонстрируют хорошие показатели.

Так, на первое место «Роскачество» вынесло сухое белое вино «Скалистый Берег Шардоне» с ЗГУ «Кубань».