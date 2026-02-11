Сомелье Шевченко рассказал о росте спроса на безалкогольное вино

В последние годы предпочтения российской молодежи в отношении алкоголя заметно изменились. Если раньше популярностью пользовались крепкие напитки, такие как водка и пиво, то сегодня все больше молодых людей выбирают вино, коктейли и безалкогольные напитки. Об этом рассказал сомелье Григорий Шевченко в беседе с сайтом KP.RU .

По его словам, продажи безалкогольных вин за 2024–2025 годы выросли более чем на 30%. Вино стало более доступным благодаря отечественным производителям, а молодежь выбирает его не только за вкус, но и за стиль.

«Еще одно популярное направление среди молодежи — это соджу, напитки родом из Кореи, крепостью 10-18 градусов», — добавил эксперт.

По результатам исследований, более половины молодежи до 25 лет не употребляет алкоголь.