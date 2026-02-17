Сомелье Шевченко объяснил популярность у молодежи «этнических» напитков разнообразием вкусов

За прошедший год продажи традиционного корейского напитка соджу выросли на 65,1% в литрах. В 2024 году на рынке появилось 23 новых бренда этого напитка, а в 2025 — уже 37. Японский саке также демонстрирует впечатляющий рост — 59% за прошедший год. Согласно исследованию группы «Нильсен», представленному KP.RU , продажи всех «этнических» напитков в целом выросли на 32,1% по итогам 2025 года. Основной рост соджу и саке обеспечивают именно новые бренды.

Экзотический алкоголь становится более привычной альтернативой традиционному. «Этнические» напитки по объемам продаж в 2025 году в полтора раза обогнали категорию коньяка и приближаются к категории аперитивов. При этом интерес к крепкому алкоголю падает. Продажи водки, коньяка, виски и других напитков снизились на 1,5%.

«Интерес к корейским и японским алкогольным напиткам можно считать одним из проявлений более масштабного «азиатского тренда», который активно развивается во многих категориях как продовольственного, так и непродовольственного рынка», — отметили в компании «Нильсен».

Сомелье Григорий Шевченко рассказал, что соджу популярен у молодежи из-за яркой этикетки, умеренной крепости (от 10 до 18 градусов), сладости и разнообразия вкусов. Кроме того, соджу не требует глубоких знаний о сортах винограда, что делает его привлекательным для молодежи, которая считает вино напитком для родителей и старшего поколения.

Доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге, эксперт алкогольного рынка Максим Черниговский прокомментировал, что «этнические» напитки продают не градус, а историю — новизну, гастрономичность, вкус и культурный контекст. Они легко встраиваются в коктейльную и ресторанную культуру.