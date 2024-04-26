Сомелье Руденко: российские вина не смогут заменить иностранные | 360°

Общество 26 апреля 2024, 16:25 Сомелье Руденко: российские вина не смогут заменить иностранные

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Член Союза сомелье и экспертов РФ Денис Руденко заявил, что российские вина, несмотря на качество технологии производства, не заменят иностранные. Они являются разными продуктами, отметил он в беседе с News.ru.

По словам специалиста, такие напитки несут в себе «четкий отпечаток местности», где выращивали виноград. В зависимости от происхождения отличаются послевкусие и аромат.

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Руденко также сравнил вина с автомобилями. Хороший водитель четко понимает, какой машиной он управляет: японской, корейской или российской, пояснил эксперт.