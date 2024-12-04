Сомелье Мальцева рассказала, что хорошее безалкогольное вино не может стоить дешевле 750 рублей

Игристое вино — это один из главных атрибутов новогоднего стола вместе с оливье и бутербродом с красной икрой. Причем и тем, кто отказался по разным причинам от спиртного, не придется наполнять фужер водой. б этом Ura.ru рассказала кавист-сомелье пермского винного бутика «Александровы погреба» Алена Мальцева.

Она объяснила, что сейчас на рынок вышло достаточно много безалкогольного вина, в том числе и игристого. Технология производства у него почти такая же, как и у обычно, за исключением финального этапа с удалением спиртов.

Качественное безалкогольное игристое будет стоит от 750 рублей и выше, отметила сомелье. Она добавила, что на этикетке должно быть написано слово «вино», а не «винный напиток».