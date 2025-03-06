Сомелье Донской посоветовал не настаивать заварку и не заваривать чай крутым кипятком

Чайный сомелье Дмитрий Донской рассказал, какие ошибки обычно допускаются при приготовлении чая. К ним относится, например, перезаваривание, из-за которого напиток теряет вкус и полезные свойства, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

Специалист посоветовал пить чай проливами. Необходимо наливать воду в объеме, равном планируемому числу чашек для однократного употребления.

«То есть у вас объем наливаемого должен быть равен объему выливаемого, а не так, что вы налили большой заварочный чайник, потом налили в маленькую чашечку, а все остальное у вас настаивается», — пояснил сомелье.

Еще одна распространенная ошибка — использование крутого кипятка для заварки чая. Сомелье уточнил, что температура зависит от вида чая: для белого — 50-60 градусов, для зеленого — не более 80 градусов.