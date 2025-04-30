Соловьев предложил забрать дома сбежавших из России интеллигентов

Телеведущий Владимир Соловьев высказался за использование жилья эмигрировавших деятелей культуры в интересах оборонной промышленности. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1» .

По мнению Соловьева, жилую недвижимость, оставленную уехавшими за границу представителями интеллигенции, можно передать под нужды военных специалистов и разработчиков оборонных технологий. Он предложил превратить такие объекты в укрепленные зоны с особым режимом доступа.

Телеведущий отметил, что безопасность генералов должна быть приоритетом. В эфире он пояснил, что, если потребуется, необходимо «превратить поселки и дома» эмигрировавших граждан в «неприступные крепости».

Также Соловьев заявил, что подобные меры должны носить комплексный характер и затрагивать различные направления обеспечения безопасности.

Ранее малоимущих россиян предложили переселять из собственных квартир в съемное жилье.