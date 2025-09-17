Солнечная погода установится в Ростове-на-Дону в начале октября

Днем столбики термометров поднимутся до +18…+19 градусов, ночью опустятся до +9 градусов. Со среды, 6 октября, начнется некоторое похолодание: ночные температуры достигнут +8 градусов, а спустя пару дней дневная температура снизится до +17, а к 9 октября — до +16 градусов.

В субботу, 11 октября, после серии ясных дней ожидаются сильные ливни, которые на следующий день сменятся возвращением ясного неба. При этом температура стабилизируется на уровне около +16 градусов.