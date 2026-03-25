Solar Staff: среднемесячный доход фрилансеров возрастной группы 45+ составил около 28 тысяч рублей

Директор по коммуникациям сервиса для автоматизации работы с проектными исполнителями Solar Staff Валерия Акыева в интервью радио Sputnik рассказала, как возраст фрилансеров влияет на их доходы и востребованность.

За последние 14 месяцев доля регистраций фрилансеров старше 45 лет выросла с 6% до 8% от общего числа новых исполнителей. При этом их доля среди активных фрилансеров остается стабильной — на уровне 18–19%.

Акыева отметила, что специалисты 45+ чаще приходят во фриланс как к дополнительному источнику дохода или более гибкому формату занятости, а не как к полной замене классической работы. Несмотря на увеличение числа фрилансеров старше 45 лет, их доходы остаются ниже среднего по рынку. В течение 2025 года и начале 2026 года среднемесячный доход в этой возрастной группе составил около 28 тысяч рублей против 42 тысяч рублей в среднем по всем исполнителям.

Среди фрилансеров 45+ женщины составляют около 70%, однако их среднемесячный доход почти в два раза ниже, чем у мужчин — 17 тысяч рублей против 34 тысяч рублей.

«Гендерный разрыв в доходах в этой группе было бы некорректно объяснять уровнем квалификации. Мы видим, что во многих случаях он связан с тем, как специалисты оценивают свою работу и выстраивают финансовые ожидания», — подчеркнула Акыева.

По данным сервиса, наиболее высокий среднемесячный доход среди фрилансеров старше 45 лет в 2025 — начале 2026 года сосредоточен в прикладных и нишевых задачах, где ключевую роль играет опыт и конкретная экспертиза. Среди таких задач — проведение информационно-демонстрационных мероприятий, онлайн-занятия и обучение, копирайтинг, корректура текстов и другие.