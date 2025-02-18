В 2024-м среднемесячный доход индивидуальных предпринимателей составил 151 тыс. рублей, что на 9% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование сервиса Solar Staff и банка «Бланк».
Согласно результатам работы, наиболее высокие доходы были зафиксированы у программистов (376 243 рублей) и веб-разработчиков (282 647 рублей). Кроме того, в топе оказались маркетологи (118 000 рублей) и менеджеры проектов (204 915 рублей).
Высококвалифицированные специалисты продолжают демонстрировать стабильный рост доходов. Тенденция свидетельствует о высоком спросе на их услуги, а также указывает на популярность формата индивидуального предпринимательства.
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