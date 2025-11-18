Сокращение потребления табака в России связали с изменением поведения молодежи

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян в интервью ИА НСН прокомментировала снижение продаж сигарет в России. Она подчеркнула, что сокращение потребления табака связано с изменением поведения молодежи, которая реже начинает курить обычные сигареты.

Гамбарян отметила, что молодые люди все чаще переходят на электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака. Она указала, что за последние пять лет потребление электронных сигарет выросло в 20-25 раз, и около 40% курильщиков совмещают курение обычных и электронных сигарет.

Гамбарян также упомянула, что рост цен на сигареты не оказал значительного влияния на общую статистику курения. Она подчеркнула, что необходимо развивать программы профилактики и информирования населения о вреде курения, чтобы снизить его масштабы.