SOKOLOV: обручальные золотые кольца без вставок пользовались особым спросом в «черную пятницу»

Аналитики бренда SOKOLOV провели исследование и выяснили, какие ювелирные украшения россияне покупали чаще всего в период «черной пятницы». Результаты работы опубликовали «Известия».
Так, особым спросом пользовались обручальные кольца из золота 585-й пробы без вставок. Кроме того, во время распродажи были популярны кольца из белого золота 585-й пробы с фианитом и из серебра 925-й пробы с тем же камнем.
По данным организации, больше всего онлайн-продаж соответствующих изделий зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Следом идут Самара, Екатеринбург и Нижний Новгород. В последнем средний чек оказался выше, чем в столице.
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