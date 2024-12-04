SOKOLOV: обручальные золотые кольца без вставок пользовались особым спросом в «черную пятницу»

Аналитики бренда SOKOLOV провели исследование и выяснили, какие ювелирные украшения россияне покупали чаще всего в период «черной пятницы». Результаты работы опубликовали « Известия ».

Так, особым спросом пользовались обручальные кольца из золота 585-й пробы без вставок. Кроме того, во время распродажи были популярны кольца из белого золота 585-й пробы с фианитом и из серебра 925-й пробы с тем же камнем.

По данным организации, больше всего онлайн-продаж соответствующих изделий зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Следом идут Самара, Екатеринбург и Нижний Новгород. В последнем средний чек оказался выше, чем в столице.