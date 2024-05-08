SOKOLOV и hh.ru: программисты и водители могут накопить на помолвочное кольцо всего за 13 дней | 360°

Общество 08 мая 2024, 16:01 SOKOLOV и hh.ru: программисты и водители могут накопить на помолвочное кольцо всего за 13 дней

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Аналитики SOKOLOV и hh.ru выяснили, сколько времени потребуется представителям разных профессий для накопления необходимой суммы на помолвочное кольцо. Специалисты ориентировались на изделие из белого золота с бриллиантом стоимостью 88 939 рублей, сообщил «Сноб».

Так, программистам со средней зарплатой около 139 тысяч рублей понадобится всего 13 дней работы. За тот же срок управятся водители со средним доходом 138 тысяч рублей.

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Геодезистам придется копить 14 дней. Токарям, от которых практически не отстают курьеры, — 15 дней.