Сокол: недропользующие компании Хакасии должны работать без вреда для экологии

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Сергей Сокол обсудил с руководителем Федерального агентства по недропользованию Олегом Казановым вопросы взаимодействия компании «Роснедр» и республики. Об этом сообщил сайт «Государственные новости» .

В своем Telegram-канале Сокол рассказал о встрече с недавно назначенным руководителем ведомства. Особое внимание было уделено контролю за деятельностью компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых. Хотя эти предприятия вносят значительный вклад в экономику региона, они должны действовать без ущерба для экологии, подчеркнул он.

В ходе беседы стороны договорились о более оперативном взаимодействии, чтобы ресурсы использовались рационально.

Ранее Сокол сообщал, что Минприроды России обратило внимание на ситуацию с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Хакасии.