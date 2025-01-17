Сокол: недропользующие компании Хакасии должны работать без вреда для экологии

Председатель Верховного Совета Республики Хакасия Сергей Сокол обсудил с руководителем Федерального агентства по недропользованию Олегом Казановым вопросы взаимодействия компании «Роснедр» и республики. Об этом сообщил сайт «Государственные новости».
В своем Telegram-канале Сокол рассказал о встрече с недавно назначенным руководителем ведомства. Особое внимание было уделено контролю за деятельностью компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых. Хотя эти предприятия вносят значительный вклад в экономику региона, они должны действовать без ущерба для экологии, подчеркнул он.
В ходе беседы стороны договорились о более оперативном взаимодействии, чтобы ресурсы использовались рационально.
Ранее Сокол сообщал, что Минприроды России обратило внимание на ситуацию с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Хакасии.
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