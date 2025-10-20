SOK: более 30% опрошенных россиян уделяют собственным ритуалам на работе до часа

Треть офисных сотрудников в России мечтает о введении тихого часа на рабочем месте, в то время как другие планируют пятничные вечеринки и совместные походы в бар с коллегами. Life.ru представил результаты анализа предпочтений россиян относительно корпоративных ритуалов со ссылкой на сеть смарт-офисов SOK.

Операционный директор организации Инна Филиппова подчеркнула, что ритуалы способствуют настрою сотрудников на работу и улучшению концентрации. По ее словам, такие привычки действительно помогают сократить рабочий день.

«Почти каждый третий (31%) офисный работник уделяет собственным ритуалам от 30 минут до 1 часа, а 14% ежедневно выделяют на офисные привычки более часа», — отметила эксперт.

Однако не все ритуалы вызывают положительные эмоции: 35% опрошенных раздражают глупые шутки и мемы в рабочих чатах, а 25% — частые перекуры коллег.