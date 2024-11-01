«Союзмолоко»: за 2023 и 2024 годы россияне съели рекордное количество мороженого

В прошлом году объемы спроса на мороженое в России были практически рекордными за всю современную историю страны. Об этом изданию Ura.ru сообщил генеральный директор компании «Союзмолоко» Артем Белов.

В этом году, по словам собеседника, ситуация складывается похожим образом — компании произвели на 24% больше холодного десерта. Не только россияне, но и китайцы являются активными потребителями продукта.

«Нужно понимать, что, несмотря на огромное население, молочная продукция в рационах жителей Поднебесной — это не самый традиционный продукт», — сказал Белов.

Эксперт уточнил, что поставки мороженого в Китай нельзя назвать сильно большими.